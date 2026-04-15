Si è concluso il seminario sul futuro del Palacio de Abrantes, organizzato in occasione della Giornata Italiana del Design 2026. L’evento si è tenuto presso il Casa Italia Madrid Living-Lab, gestito dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Durante l’incontro sono stati approfonditi aspetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione del palazzo, con interventi di esperti del settore. La sessione ha attirato un pubblico interessato alle prospettive di sviluppo nel campo del design e dell’architettura.

Il seminario, organizzato in occasione della Giornata Italiana del Design 2026 “Re-Design. Rigenerare spazio, oggetti, idee”, e presentato dalla Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Elena Fontanella, è stato introdotto dal Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, e dalla la Consigliera Culturale dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, Antonietta Cornacchia, in rappresentanza dell’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto multidisciplinare sul ruolo dei luoghi della cultura nella contemporaneità, inserendosi nel con l’obiettivo di riflettere sulle trasformazioni possibili degli spazi pubblici tra conservazione, innovazione e sostenibilità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Casa Italia Madrid Living-Lab – IIC Madrid, un case history”: concluso il seminario sul futuro del Palacio de Abrantes

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