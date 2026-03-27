Letteratura dipinta e mercanti gentiluomini | a Perugia la presentazione del volume sul caso di Palazzo Saracini

A Perugia, presso la Fondazione Orintia Carletti Bonucci, si terrà la presentazione del volume intitolato “Letteratura dipinta e mercanti gentiluomini”. Il libro, pubblicato da Agora & Co, tratta il caso di Palazzo Saracini e sarà mostrato al pubblico durante l'evento. La presentazione offrirà l'opportunità di approfondire il contenuto e il contesto di questa pubblicazione.

“Letteratura dipinta e mercanti gentiluomini. Il caso di Palazzo Saracini” (edizioni Agora & Co) è il titolo del volume che verrà presentato presso la Fondazione Orintia Carletti Bonucci. Appuntamento martedì 31 marzo alle ore 16.30 presso la Sala dei Legisti Baldeschi nel Palazzo Bonucci (via Baldeschi 2, Perugia). Presenta il libro Sonia Maffei, direttrice del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa. Saranno presenti le autrici Cristina Galassi e Erminia Irace. Al termine, visita agli affreschi di Palazzo Saracini in Palazzo Manzoni. Perugia si immerge nella luce: arriva Interactivo, lo show che trasforma l’auditorium San Francesco in un universo digitale "Pretiosa", a Perugia la mostra collettiva a cura di Giorgio Bonomi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Letteratura dipinta e mercanti gentiluomini": a Perugia la presentazione del volume sul caso di Palazzo Saracini Articoli correlati In Mediateca la presentazione del volume sul cineasta friulano Ellis DondaDalle 18:30 alle 19:30Presentazione del volume Donda Retrieved: Inquiry Into a DisappearanceA cura di Stefano MiragliaDalle 20:00ProiezioniMaria... Presentazione del volume sul sistema stradale antico del Valdarno superioreIl primo evento del 2026 dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si svolgerà sabato 17 gennaio, alle ore 17:00 nella Sala di Palazzo...