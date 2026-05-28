A lezione di legalità con le forze dell’ordine
Le classi quinte del Primo Circolo di Cesenatico hanno concluso un percorso didattico sulla cultura della legalità, realizzato con le forze dell’ordine.
Le classi quinte del Primo Circolo di Cesenatico hanno terminato il percorso didattico dedicato alla ‘Cultura della Legalità’. Il ciclo di incontri formativi volti a far conoscere il lavoro delle forze dell’ordine, è iniziato con i Carabinieri di Cesenatico, che hanno parlato di rispetto, dentro e fuori la rete. In un’epoca in cui il mondo digitale è diventato la seconda casa dei giovanissimi, riflettere su bullismo e cyberbullismo è stato fondamentale per tracciare il confine tra gioco e responsabilità. Dalla sicurezza sociale si è passati poi a quella ambientale con i Carabinieri Forestali, che hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta della biodiversità locale, insegnando loro che proteggere una pianta o un animale è il primo passo per rispettare la natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Taranto, Percorsi di legalità nel ricordo di Bakari Sako
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