Il governo ha approvato definitivamente il Decreto Sicurezza, dichiarando che con questa misura si intendono rafforzare le tutele per i cittadini e le forze dell’ordine. La premier ha affermato che la legalità rappresenta un principio non negoziabile e ha sottolineato come il decreto rappresenti un passo concreto in questa direzione. La decisione è stata comunicata attraverso un intervento pubblico della leader del governo.

Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza, il governo compie “un altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini e difendere chi indossa una divisa”. È quanto ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che “in Italia la legalità non è negoziabile”. Secondo la premier, il provvedimento introduce “più strumenti per contrastare violenza, degrado, occupazioni abusive, criminalità diffusa e immigrazione illegale”, rafforzando al contempo le tutele per le forze dell’ordine e per i cittadini “onesti”. Meloni ha rivendicato la linea dell’esecutivo come un approccio improntato alla concretezza: “Noi...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Meloni: “Con il Decreto Sicurezza più tutele per cittadini e forze dell’ordine, la legalità non è negoziabile”

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