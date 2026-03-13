Nico Paz Inter i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO

Nico Paz, calciatore attualmente in forza a un club diverso dall'Inter, è diventato protagonista di una foto insieme a due ex giocatori nerazzurri, Diego Milito e Javier Zanetti. L’immagine ha suscitato entusiasmo tra i tifosi dell’Inter, che ora immaginano un possibile futuro per il giovane talento. Negli ultimi mesi, il suo nome è stato più volte menzionato in relazione ai nerazzurri, alimentando le speranze dei supporter.

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