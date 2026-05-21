Premio Oreste Granillo presentazione dell’ ottava edizione

Sabato 23 maggio 2026, alle ore 11.00, si terrà presso l’Oasi Club di Pentimele a Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione del “Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo”. La manifestazione è dedicata allo storico presidente della Reggina e si svolge ogni anno nello stesso luogo. L’evento prevede la presentazione ufficiale della manifestazione, senza ulteriori dettagli sul programma o sugli ospiti.

Si svolgerà sabato 23 maggio 2026, alle ore 11.00, presso l’incantevole location dell’Oasi Club Club di Pentimele, a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione del “Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo”, dedicato allo storico Presidente della Reggina. L’evento nasce con l’obiettivo di commemorare la figura di Oreste Granillo, indimenticato dirigente sportivo e uomo delle istituzioni, che nel corso della sua vita è stato anche Sindaco di Reggio Calabria, Presidente regionale del CONI e consigliere federale. A lui è inoltre intitolato lo stadio cittadino. Nel corso delle precedenti edizioni, il. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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