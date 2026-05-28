A Indovina chi viene a cena su Rai3 la vicenda giudiziaria delle eutanasie nel canile sanitario FOTO

Da ilpescara.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 7 maggio è stata emessa una sentenza di primo grado riguardante presunte eutanasie non necessarie nel canile sanitario di Città Sant'Angelo. Il giudice ha condannato a quattro mesi il veterinario responsabile dell’epoca, mentre l’altro veterinario coinvolto è stato assolto. La vicenda riguarda l’eventuale somministrazione di eutanasie senza giustificazioni mediche adeguate.

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La sentenza di primo grado sulle presunte eutanasie non necessarie al canile sanitario di Città Sant'Angelo è arrivata il 7 maggio e ha portato alla condanna a 4 mesi dell'allora direttore, il veterinario Lucio Di Tommaso, e l'assoluzione del collega Franco Ruggeri. Condanna arrivata per il solo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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