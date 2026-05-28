A Indovina chi viene a cena su Rai3 la vicenda giudiziaria delle eutanasie nel canile sanitario FOTO

Il 7 maggio è stata emessa una sentenza di primo grado riguardante presunte eutanasie non necessarie nel canile sanitario di Città Sant'Angelo. Il giudice ha condannato a quattro mesi il veterinario responsabile dell’epoca, mentre l’altro veterinario coinvolto è stato assolto. La vicenda riguarda l’eventuale somministrazione di eutanasie senza giustificazioni mediche adeguate.

La sentenza di primo grado sulle presunte eutanasie non necessarie al canile sanitario di Città Sant'Angelo è arrivata il 7 maggio e ha portato alla condanna a 4 mesi dell'allora direttore, il veterinario Lucio Di Tommaso, e l'assoluzione del collega Franco Ruggeri. Condanna arrivata per il solo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Indovina chi viene a cena Un'analisi critica del capitalismo etico

Notizie e thread social correlati

Eutanasie non necessarie nel canile sanitario: Ruggeri assolto, condanna a 4 mesi per Di TommasoIl giudice ha assolto in modo pieno il veterinario che all'epoca dirigeva il servizio di Sanità animale alla Asl, riguardo alle accuse di aver...

Leggi anche: Indovina Chi Viene a Cena dal 12 maggio su Rai 3: nuove inchieste

Temi più discussi: Indovina chi viene a cena 12 - Meta culpa - 19/05/2026 - Video; Indovina chi viene a cena su Rai 3: stasera un reportage sulla biodiversità; Indovina chi viene a cena, i rischi nascosti dietro il business; Indovina chi viene a cena: anticipazioni e argomenti della puntata di questa sera.

Aldo Grasso attacca di nuovo le inchieste di Raitre, dopo #Report 'giornalismo spazzatura' arriva l'accusa a #indovinachivieneacena di essere un 'tribunale mediatico'. Appena si toccano gli interessi di qualcuno arrivano subito le manganellate della stampa p x.com

Indovina chi viene a cena su Rai 3: stasera un reportage sulla biodiversitàProsegue stasera, martedì 26 maggio 2026, la nuova stagione di Indovina chi viene a cena su Rai 3 con Sabrina Giannini: le anticipazioni di oggi. gazzetta.it

Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 maggio 2026Indovina chi viene a cena: anticipazioni, servizi e ospiti della puntata in onda oggi, 26 maggio 2026, alle ore 21,30. Le info ... tpi.it