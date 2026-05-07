Indovina Chi Viene a Cena dal 12 maggio su Rai 3 | nuove inchieste

L’inchiesta resta protagonista del martedì sera di Rai 3. Dopo la chiusura stagionale di FarWest, la rete rilancia dal 12 maggio con una nuova stagione di Indovina Chi Viene a Cena, che quest’anno celebra dieci anni di messa in onda. Una ricorrenza importante che porta anche a un cambiamento di collocazione in palinsesto: il programma lascia il sabato sera e si sposta al martedì, mantenendo però intatta la sua identità basata su inchieste e approfondimenti legati ai modelli di consumo e agli stili di vita sostenibili. Dieci anni di inchieste e nuove sfide investigative. La nuova stagione sarà composta da cinque puntate e continuerà a esplorare i lati meno visibili della nostra quotidianità.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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