Eutanasie non necessarie nel canile sanitario | Ruggeri assolto condanna a 4 mesi per Di Tommaso
Il giudice ha assolto in modo pieno il veterinario che all'epoca dirigeva il servizio di Sanità animale alla Asl, riguardo alle accuse di aver eseguito eutanasie non necessarie nel canile sanitario. Per un altro veterinario coinvolto, invece, è stata pronunciata una condanna a quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per aver ucciso dei cuccioli senza giustificato motivo. La sentenza riguarda le operazioni di soppressione di animali nel canile sanitario.
Assoluzione piena per Franco Ruggeri, il veterinario all'epoca dei fatti direttore del servizio Sanità animale della Asl e condanna a 4 mesi, pena sospesa, per il collega Lucio Di Tommaso, per l’uccisione ingiustificata dei cuccioli di cui si sarebbe reso protagonista nel canile sanitario di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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