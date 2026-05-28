A Genova 25 nuovi posti per l' accoglienza di famiglie dai corridoi umanitari
A Genova sono stati istituiti 25 nuovi posti per l’accoglienza di famiglie provenienti dai corridoi umanitari. La decisione è stata presa giovedì dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora al Welfare, approvando l’adesione alla procedura ministeriale per l’ampliamento del progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione).
In arrivo a Genova 25 nuovi posti per l'accoglienza di famiglie dai corridoi umanitari: su proposta dell’assessora al Welfare Cristina Lodi, la giunta ha approvato giovedì mattina l’adesione alla procedura ministeriale per l’ampliamento del progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione). 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Corridoi umanitari, 131 migranti arrivano a FiumicinoDomenica mattina, 131 migranti sono arrivati al terminal aeroportuale di Fiumicino attraverso i corridoi umanitari.
Leggi anche: Corridoi umanitari, arrivati a Fiumicino altri 124 migranti
Temi più discussi: Maggio 2026: 15 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Rivoluzione cassonetti alla Foce: addio pulsanti e arrivano i 'facilitatori'. Obiettivo 65% di differenziata; La settimana dell’arte in tv, dagli Etruschi a Corto Maltese; Genova, alla Foce parte il nuovo sistema di raccolta differenziata.
NUOVI LEGO IN ARRIVO NEI NOSTRI NEGOZI nei Punti Vendita GenovaLaser : CERTOSA Via Jori 108/R ?WhatsApp 379 238 7402 SAN FRUTTUOSO Via Torti 92/R ?WhatsApp 379 283 7497 CENTRO STORIC facebook
Genova amplia l’accoglienza: 25 nuovi posti per famiglie vulnerabili e palestinesi da GazaL’intervento risponde all’avviso pubblicato dal Viminale ad aprile, che prevede fino a 500 nuovi posti in tutta Italia, con particolare attenzione ai percorsi ... ilsecoloxix.it
Genova amplia la rete di accoglienza con 25 nuovi posti: Dovere verso le famiglie palestinesiGenova amplia la rete di accoglienza con 25 nuovi posti: Dovere verso le famiglie palestinesi ... msn.com