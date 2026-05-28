A Genova 25 nuovi posti per l' accoglienza di famiglie dai corridoi umanitari

Notizia in breve

A Genova sono stati istituiti 25 nuovi posti per l’accoglienza di famiglie provenienti dai corridoi umanitari. La decisione è stata presa giovedì dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora al Welfare, approvando l’adesione alla procedura ministeriale per l’ampliamento del progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione).