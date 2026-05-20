Corridoi umanitari arrivati a Fiumicino altri 124 migranti

A Fiumicino sono sbarcati altri 124 migranti attraverso i corridoi umanitari. L’UNHCR ha espresso ringraziamenti alle autorità italiane e ai partner coinvolti nell’organizzazione del trasferimento e dell’accoglienza. È il secondo gruppo di persone che arriva in Italia tramite questa procedura nei ultimi giorni. Le operazioni di sbarco si sono svolte senza incidenti, e le persone sono state portate in strutture di accoglienza. Le autorità italiane stanno gestendo l’accoglienza e le procedure di identificazione.

L’arrivo riguarda persone provenienti da Eritrea, Etiopia e Sudan, incluse 33 famiglie. La notizia è riportata sul sito di Unhcr Italia La maggior parte delle persone in arrivo è stata selezionata per il reinsediamento sulla base di particolari condizioni di vulnerabilità, tra cui donne e minori a rischio e persone sopravvissute a violenza e tortura. Secondo UNHCR, nel 2026 circa 2,5 milioni di rifugiati nel mondo avranno bisogno di reinsediamento, a conferma della necessità di ampliare percorsi sicuri e regolari per le persone più vulnerabili. Soltanto pochi giorni, sempre con i “corridoi umanitari”, ne sono arrivati 131. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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