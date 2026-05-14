Corridoi umanitari 131 migranti arrivano a Fiumicino
Domenica mattina, 131 migranti sono arrivati al terminal aeroportuale di Fiumicino attraverso i corridoi umanitari. I rifugiati saranno distribuiti in varie regioni italiane, dove saranno accolti da associazioni come Comunità di Sant’Egidio, Arci e altre chiese. Questi arrivi fanno parte di un progetto di assistenza che prevede l’ingresso legale e sicuro di persone in fuga da situazioni di crisi.
Arrivano giovedì 14 maggio, all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, con un volo organizzato dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) proveniente da Tripoli, 131 rifugiati Originari di diversi paesi africani insanguinati da guerre e violenze, ma anche della Palestina, i rifugiati verranno accolti in diverse regioni italiane da Comunità di Sant’Egidio, Arci, chiese protestanti italiane e tramite il Sistema Accoglienza e Integrazione. Altre 13 persone arriveranno a Roma nei prossimi giorni. Attraverso questa best practice, sono stati accolti in Italia oltre 7mila rifugiati dal febbraio 2016. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Sullo stesso argomento
Guerre, riarmo e ricatti di fame per i popoli: incontri sul Rojava e corridoi umanitariBRINDISI - La crisi del Rojava e l'assedio a Kobane saranno al centro di due iniziative organizzate dalla "Rete Kurdistan" e dal "Comitato contro il...
Leggi anche: Richiedenti asilo, la Questura di Roma ostacola anche chi arriva con corridoi umanitari per le torture subite in Libia
Si parla di: Nuovi arrivi dei corridoi umanitari con evacuazione dalla Libia. Giovedì 14 maggio, alle 15, al terminal 5 di Fiumicino.
Corridoi umanitari: arriveranno il 14 maggio a Roma Fiumicino con un volo da Tripoli 131 rifugiati da Paesi africani e PalestinaArriveranno giovedì 14 maggio all’Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, con un volo proveniente da Tripoli organizzato da Unhcr, l'Agenzia Onu per i Rifugiati, 131 rifugiati. Il lor ... agensir.it
Migranti, Zuccaro (procuratore Catania): alcune ong favoriscono corridoi umanitariIl procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, nel corso di un’audizione in commissione Difesa al Senato: Noi abbiamo constatato come il fenomeno dei migranti stia provocando un numero immenso di ... affaritaliani.it