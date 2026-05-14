Corridoi umanitari 131 migranti arrivano a Fiumicino

Domenica mattina, 131 migranti sono arrivati al terminal aeroportuale di Fiumicino attraverso i corridoi umanitari. I rifugiati saranno distribuiti in varie regioni italiane, dove saranno accolti da associazioni come Comunità di Sant’Egidio, Arci e altre chiese. Questi arrivi fanno parte di un progetto di assistenza che prevede l’ingresso legale e sicuro di persone in fuga da situazioni di crisi.

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