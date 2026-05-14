Corridoi umanitari 131 migranti arrivano a Fiumicino

Da imolaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica mattina, 131 migranti sono arrivati al terminal aeroportuale di Fiumicino attraverso i corridoi umanitari. I rifugiati saranno distribuiti in varie regioni italiane, dove saranno accolti da associazioni come Comunità di Sant’Egidio, Arci e altre chiese. Questi arrivi fanno parte di un progetto di assistenza che prevede l’ingresso legale e sicuro di persone in fuga da situazioni di crisi.

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Arrivano giovedì 14 maggio, all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, con un volo organizzato dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) proveniente da Tripoli, 131 rifugiati Originari di diversi paesi africani insanguinati da guerre e violenze, ma anche della Palestina, i rifugiati verranno accolti in diverse regioni italiane da Comunità di Sant’Egidio, Arci, chiese protestanti italiane e tramite il Sistema Accoglienza e Integrazione. Altre 13 persone arriveranno a Roma nei prossimi giorni. Attraverso questa best practice, sono stati accolti in Italia oltre 7mila rifugiati dal febbraio 2016. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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