In Gaza, l’attività militare continua senza sosta, con l’esercito israeliano che ha recentemente ucciso Mohamed Odeh, considerato l’ultimo leader di Hamas a essere eliminato. L’operazione rientra nelle azioni militari condotte nella regione, dove le operazioni di combattimento sono proseguite senza interruzioni. Non ci sono indicazioni di una pausa o di una fine imminente dei conflitti in corso.

Dallo scorso ottobre, a Gaza, dovrebbe essere in vigore un cessate il fuoco tra l’esercito israeliano e Hamas. Uso il condizionale perché in realtà la guerra non si è mai fermata. Nei sette mesi della presunta tregua sono stati uccisi più di ottocento palestinesi, soprattutto civili, e cinque soldati israeliani. Il 27 maggio Israele ha annunciato di aver assestato un nuovo colpo ad Hamas uccidendo Mohamed Odeh, l’ultimo capo dell’organizzazione in ordine di tempo. Odeh ha ricoperto l’incarico per meno di due settimane. Il suo predecessore, Ezzedine al Haddad, era stato assassinato il 15 maggio. Haddad, a sua volta, aveva preso il posto di Mohammed Sinwar, ucciso l’anno scorso in un attacco israeliano dopo aver raccolto il testimone da suo fratello Yahya Sinwar, l’uomo che aveva pianificato l’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - A Gaza la guerra non si è mai fermata

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La situación en GAZA tras el estallido de la GUERRA en IRÁN

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