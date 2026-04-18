In Campania, la migrazione di giovani qualificati verso altre regioni o paesi non si è mai fermata, anche se negli ultimi tempi sembra essere diventata la norma. Le decisioni politiche e le condizioni economiche sembrano non aver cambiato il trend, che ormai viene accettato come parte della quotidianità. La partenza degli individui non avviene più per scelta, ma spesso per necessità, lasciando la regione con un saldo demografico in calo e poche speranze di inversione di tendenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Non sconvolge più la fuga dei cervelli campani, la politica che amministra fa finta di dimenticare, eppure si continua a lasciare la propria terra non per curiosità ma per esasperazione. Un tempo si parlava di giovani cervelli in cerca di futuro, oggi anche gli ex giovani lasciano i paesi di provincia. Non solo cervelli ma anche cuori. Papà di famiglia che lasciano figli, mamme che partono collegate in videochiamate ogni giorno con prole. L’ultimo Rapporto Eurispes Italia fotografa la realtà senza troppi giri di parole: i campani sono i più insoddisfatti e frustrati. Mancano opportunità, domina la precarietà. In Campania questo disagio è sempre più emergenziale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania: la fuga dei cervelli non si è mai fermata, ci siamo solo abituati

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Quegli «ordinari» massacri a cui ci siamo abituatiSi dice, a volte a ragione e assai più spesso a torto (perché generalizzare è sempre un atto di superficialità) che «la politica fa schifo».

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