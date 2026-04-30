Flottiglia verso Gaza fermata | la solita propaganda senza effetti reali

La Marina israeliana ha fermato una flottiglia diretta a Gaza, secondo fonti ufficiali e attivisti. La nave è stata intercettata nel Mar Mediterraneo mentre si avvicinava alle acque palestinesi. Durante le operazioni, sono stati eseguiti controlli e il convoglio è stato bloccato prima di raggiungere la destinazione. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’intervento o sulle persone a bordo.

Secondo quanto riportato da fonti della sicurezza e dagli stessi attivisti, la Marina israeliana ha avviato nella serata di mercoledì un’operazione di intercettazione nei confronti della flottiglia diretta verso la Striscia di Gaza, con l’obiettivo di impedire la violazione del blocco navale imposto da Israele sull’enclave controllata da Hamas. In base ai sistemi di monitoraggio marittimo, la cosiddetta Flottiglia Globale Sumud — formata da 58 unità — si trovava nelle acque al largo dell’isola di Creta, a diverse centinaia di miglia nautiche dalle coste israeliane, quando è stata raggiunta dalle forze navali dello Stato ebraico. Si tratta di...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Flottiglia verso Gaza fermata: la solita propaganda senza effetti reali Notizie correlate Leggi anche: Missione Gaza 2026, dietro la flottiglia internazionale la regia comunicativa pro Hamas Global Sumud Flotilla: un’altra flottiglia salperà per Gaza alla fine di marzoUna nuova spedizione della Global Sumud Flotilla, simile a quella partita l’autunno scorso e fermata da Israele prima di arrivare a Gaza, salperà... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; Cosa sta accadendo alla flottiglia internazionale diretta a Gaza - e perché Israele l'ha fermata; Siete in una zona proibita. Così è stata fermata la Flotilla. Flottiglia verso Gaza fermata: la solita propaganda senza effetti realiLa Marina israeliana blocca al largo di Creta la Global Sumud diretta alla Striscia. Tra video, accuse e sanzioni, si riaccende lo scontro sull’efficacia della missione, ritenuta una iniziativa mediat ... panorama.it Flotilla fermata al largo di Creta, l’avvertimento della marina israeliana: Zona proibita, cambiate rottaFlotilla di attivisti intercettata dalla marina israeliana vicino a Creta: ordine di cambiare rotta. Alta tensione nel Mediterraneo ... affaritaliani.it Ieri dal porto di Augusta è partita una nuova flottiglia diretta verso G4za. Oltre 60 barche, centinaia di attivisti, un solo obiettivo: portare aiuti umanitari e rompere un blocco che continua a m4ssacrare il popolo pal3stinese. È una missione pacifica. Ed è una mis - facebook.com facebook Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato di aver imposto sanzioni contro la campagna di crowdfunding lanciata dalla Global Sumud Flotilla che sta navigando verso Gaza per rompere il blocco israeliano e fornire aiuti umanitari alla popolazio x.com