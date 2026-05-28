A Fortezza Est | il Larp è da camera dal 6 al 14 giugno il live action role playing

Dal 6 al 14 giugno, a Fortezza Est si svolgerà “Larp da camera 2026”, una rassegna dedicata al live action role playing. L’evento si svolgerà in un ambiente raccolto e intimo, con un approccio narrativo e partecipato. La manifestazione prevede diverse sessioni di gioco, coinvolgendo i partecipanti in storie e scenari creativi. La partecipazione è aperta a chi desidera immergersi in un’esperienza di ruolo dal vivo.

Dal 6 al 14 giugno, Fortezza Est ospiterà “ Larp da camera 2026 ”, una rassegna dedicata al live action role playing in una forma intima, narrativa e partecipata. A Torpignattara, lo spazio culturale romano diventa luogo di gioco, teatro e immaginazione condivisa, con quattro esperienze immersive firmate da giovani autori under 35 e pensate per coinvolgere direttamente il pubblico nella costruzione della storia. A Fortezza Est il pubblico entra dentro la narrazione con Larp da camera 2026. Non più spettatori seduti davanti a una scena, ma di partecipanti attivi chiamati a interpretare ruoli, prendere decisioni, costruire relazioni e modificare l’andamento del racconto. 🔗 Leggi su Funweek.it

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