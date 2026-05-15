Lucca corsi gratuiti di LARP | open day il 2 giugno a Corte dell’Angelo
A Lucca, il 2 giugno si svolgerà un open day presso la Corte dell’Angelo dedicato a corsi gratuiti di LARP, il gioco di ruolo dal vivo. Durante l’evento sarà possibile conoscere le attività proposte, che includono sessioni di lavorazione del cuoio e di scherma specifica per il LARP. I corsi sono rivolti a chi desidera approfondire le tecniche artigianali legate a questa forma di intrattenimento e a chi vuole acquisire competenze pratiche che possono essere applicate anche al di fuori del gioco.
? Domande chiave Cosa imparerai concretamente tra lavorazione del cuoio e scherma LARP?. Come possono i corsi gratuiti trasformare un hobby in competenza artigiana?. Chi sono le associazioni che hanno reso possibile questo progetto?. Perché il gioco di ruolo è diventato un volano per la socializzazione?.? In Breve Open day il 2 giugno a Corte dell'Angelo dalle ore 15.. Corsi gratuiti dal 9 giugno al 13 dicembre con rilascio attestati.. Insegnamenti di cuoio, armi in lattice, scherma, teatro e cucito.. Progetto sostenuto da Comune di Lucca, Federludo, Cesvot e Regione Toscana.. Il 2 giugno dalle ore 15, i locali di Corte dell’Angelo nel centro storico di Lucca ospiteranno l’open day dedicato al progetto Scuola di Live, un’iniziativa che punta a coinvolgere i giovani attraverso il mondo del gioco di ruolo dal vivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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