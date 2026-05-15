Lucca corsi gratuiti di LARP | open day il 2 giugno a Corte dell’Angelo

A Lucca, il 2 giugno si svolgerà un open day presso la Corte dell’Angelo dedicato a corsi gratuiti di LARP, il gioco di ruolo dal vivo. Durante l’evento sarà possibile conoscere le attività proposte, che includono sessioni di lavorazione del cuoio e di scherma specifica per il LARP. I corsi sono rivolti a chi desidera approfondire le tecniche artigianali legate a questa forma di intrattenimento e a chi vuole acquisire competenze pratiche che possono essere applicate anche al di fuori del gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Cosa imparerai concretamente tra lavorazione del cuoio e scherma LARP?. Come possono i corsi gratuiti trasformare un hobby in competenza artigiana?. Chi sono le associazioni che hanno reso possibile questo progetto?. Perché il gioco di ruolo è diventato un volano per la socializzazione?.? In Breve Open day il 2 giugno a Corte dell'Angelo dalle ore 15.. Corsi gratuiti dal 9 giugno al 13 dicembre con rilascio attestati.. Insegnamenti di cuoio, armi in lattice, scherma, teatro e cucito.. Progetto sostenuto da Comune di Lucca, Federludo, Cesvot e Regione Toscana.. Il 2 giugno dalle ore 15, i locali di Corte dell’Angelo nel centro storico di Lucca ospiteranno l’open day dedicato al progetto Scuola di Live, un’iniziativa che punta a coinvolgere i giovani attraverso il mondo del gioco di ruolo dal vivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca, corsi gratuiti di LARP: open day il 2 giugno a Corte dell’Angelo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Castelbuono boom di partecipazione agli open day dell'Asp: fatti oltre 400 screening gratuitiL’open day itinerante della prevenzione dell’Asp di Palermo fa tappa nel fine settimana a Lampedusa con un doppio appuntamento che unisce prevenzione... Insubria svela il futuro: Open Day e 2 nuovi corsi in arrivoL’Università dell’Insubria organizza per questo sabato un Open Day tra le sedi di Como e Varese per presentare l’offerta formativa alle future... Report di viaggio - Umbira / Lucca / Valtellina reddit Due corsi gratuiti per il settore informaticoIct Expert: partono a Lucca due corsi gratuiti per lavorare nel settore informatico. Security specialist forma una figura di responsabile dell’analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della ... lanazione.it Lucca Talent Garden: corsi gratuiti per giovani con Regione Toscana e ZefiroDalla panificazione sostenibile al montaggio di videoclip musicali, dall’uso dell’intelligenza artificiale per la creatività ai podcast: nasce Lucca Talent Garden, un progetto formativo innovativo ... lanazione.it