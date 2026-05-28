A due anni dal tragico femminicidio una passeggiata per ricordare Giada Zanola

Due anni dopo il femminicidio di Giada Zanola, si è svolta una passeggiata per ricordarla. L’evento ha coinvolto diverse persone e si è svolto lungo il percorso che ricorda la vittima. Quel femminicidio è stato tra i più crudeli e pianificati nella provincia di Padova, lasciando un segno profondo. La manifestazione ha rappresentato un momento di memoria e riflessione per la comunità.

E' stato uno dei femminicidi più drammatici che la provincia di Padova e non solo abbia vissuto per la crudeltà con la quale è stato pianificato e realizzato. A due anni esatti dalla tragica scomparsa di Giada Zanola a 34 anni per mano del compagno, l’amministrazione comunale di Vigonza, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stragi Italiane: Il Massacro della Famiglia Cottarelli

Notizie e thread social correlati

Femminicidio Giada Zanola, condannato all’ergastolo l’ex compagnoLa Corte d’assise di Padova ha condannato all’ergastolo un uomo di 40 anni per l’omicidio della sua compagna, una donna di 34 anni originaria di...

Andrea Favero condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giada Zanola. L’aveva buttata giù da un cavalcaviaUn uomo è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la compagna, gettandola da un cavalcavia.

Temi più discussi: VIGONZA | Il 29 maggio camminata in ricordo di Giada Zanola a due anni dalla scomparsa; Giada Zanola, condannato all'ergastolo l'ex compagno Andrea Favero. Esclusa l'aggravante della premeditazione: la sentenza; Tentato omicidio: il fratello dorme, lei lo aggredisce al collo con un coltello - BresciaToday; VIDEO | Padova Flash, le notizie da tutto il territorio.

Narcotizzò e gettò Giada Zanola dal cavalcavia, ergastolo per Andrea Favero. Il padre della donna: Mia figlia può finalmente riposare in pace e possiamo concentrare le ...L'autotrasportatore 41enne riconosciuto colpevole dell'omicidio volontario dell'ex compagna e madre di suo figlio: un femminicidio, non un suicidio ... vanityfair.it

Femminicidio di Giada Zanola, i familiari: Almeno ora c’è giustiziaIn Tribunale a Padova i fratelli e i cugini della 33enne di Folzano: Hanno detto cose brutte su di lei, ma era meravigliosa ... giornaledibrescia.it