A due anni dal tragico femminicidio una passeggiata per ricordare Giada Zanola
Due anni dopo il femminicidio di Giada Zanola, si è svolta una passeggiata per ricordarla. L’evento ha coinvolto diverse persone e si è svolto lungo il percorso che ricorda la vittima. Quel femminicidio è stato tra i più crudeli e pianificati nella provincia di Padova, lasciando un segno profondo. La manifestazione ha rappresentato un momento di memoria e riflessione per la comunità.
E' stato uno dei femminicidi più drammatici che la provincia di Padova e non solo abbia vissuto per la crudeltà con la quale è stato pianificato e realizzato. A due anni esatti dalla tragica scomparsa di Giada Zanola a 34 anni per mano del compagno, l’amministrazione comunale di Vigonza, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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A due anni dalla scomparsa di Giada Zanola, la nostra comunità si ritrova per camminare insieme, nel silenzio, nel ricordo e nella consapevolezza che nessuna vita spezzata deve essere dimenticata. Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 20.00 partirà dal Municip facebook
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