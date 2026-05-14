Femminicidio Giada Zanola condannato all’ergastolo l’ex compagno

La Corte d’assise di Padova ha condannato all’ergastolo un uomo di 40 anni per l’omicidio della sua compagna, una donna di 34 anni originaria di Brescia. La vittima era madre di un bambino e la sentenza riguarda il reato di femminicidio. La decisione è stata presa nel corso del processo in cui sono stati ascoltati testimoni e analizzati gli elementi di prova presentati dall’accusa. La condanna è stata emessa pochi mesi dopo il fatto avvenuto nella loro abitazione.

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