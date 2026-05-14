Femminicidio Giada Zanola condannato all’ergastolo l’ex compagno
La Corte d’assise di Padova ha condannato all’ergastolo un uomo di 40 anni per l’omicidio della sua compagna, una donna di 34 anni originaria di Brescia. La vittima era madre di un bambino e la sentenza riguarda il reato di femminicidio. La decisione è stata presa nel corso del processo in cui sono stati ascoltati testimoni e analizzati gli elementi di prova presentati dall’accusa. La condanna è stata emessa pochi mesi dopo il fatto avvenuto nella loro abitazione.
(Adnkronos) – La Corte d’assise di Padova ha condannato all’ergastolo Andrea Favero, 40 anni, per l’omicidio della compagna Giada Zanola, 34, originaria di Brescia, e madre del loro bambino. I giudici hanno accolto la richiesta dell’accusa che aveva chiesto la massima pena per omicidio volontario aggravato premeditato e violenza sessuale, ma hanno escluso l'aggravante della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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