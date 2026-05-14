Andrea Favero condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giada Zanola L’aveva buttata giù da un cavalcavia

Un uomo è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la compagna, gettandola da un cavalcavia. La vittima, madre di un bambino, era originaria di Brescia. L’episodio si è verificato in un contesto di violenza domestica, portando alla condanna definitiva dell’imputato. La decisione della corte è arrivata dopo un processo in cui sono stati presentati elementi che hanno confermato la responsabilità dell’uomo nel femminicidio. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla tutela delle donne.

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Andrea Favero è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagna Giada Zanola, originaria di Brescia, e madre del loro bambino. I giudici della Corte d’assise di Padova hanno accolto la richiesta dell’accusa che aveva chiesto la massima pena per omicidio volontario aggravato premeditato e violenza sessuale, ma hanno escluso l’aggravante della premeditazione. Per l’accusa la notte del 29 maggio 2024 la donna, 34 anni, fu gettata dal compagno giù da un cavalcavia di Vigonza sulla sottostante autostrada A4 dove poi fu investita da auto e camion in transito. La Corte ha però escluso che Favero, 40 anni, prima l’avesse stordita e a lungo con psicofarmaci e la benzodiazepine che lui si faceva prescrivere per curare l’insonnia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Favero condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giada Zanola. L’aveva buttata giù da un cavalcavia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia, chiesto l'ergastolo per Andrea FaveroE’ attesa nella tarda serata di oggi la sentenza della Corte d’Assise di Padova nei confronti di Andrea Favero, ex compagno e convivente di Giada... Femminicidio Giada Zanola, oggi la sentenza: la Procura chiede l’ergastolo per Andrea FaveroGiada Zanola, 33 anni, fu trovata morta il 29 maggio 2024 sotto il cavalcavia di via Prati a Vigonza, sull’A4. E' stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza (Padova) il 29 maggio 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada x.com Giada Zanola, condannato all'ergastolo l'ex compagno Andrea Favero. Esclusa l'aggravante della premeditazione: la sentenzaPADOVA - Ergastolo per Andrea Favero. La sentenza di primo grado nei confronti dell'ex compagno e convivente di Giada Zanola, la 33enne morta a Vigonza il 29 maggio 2024, ... ilgazzettino.it Femminicidio Giada Zanola, ex compagno condannato all'ergastoloLa Corte d’Assise di Padova ha condannato in primo grado all’ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni (CHI ERA), morta a Vigonza, in provincia di Padova, ... tg24.sky.it