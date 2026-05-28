Arezzo, 28 maggio 2026 – Il circuito Grand Prix e il Trofeo «New generation young », appuntamento il 13 e 14 giugno a Terontola. Cortona sarà teatro di due manifestazioni ciclistiche giovanili di rango nazionale. Grazie all’organizzazione della Asd Ciclismo Terontola, il parco bici di Cortoreggio ospiterà la quarta edizione della gara di cross country, categoria giovanissimi, Trofeo «New generation young». Inoltre, a Cortoreggio si svolgerà la gara nazionale dedicata alle categorie Esordienti, Allievi e Junior del circuito Grand Prix Centro Italia in un percorso Xco olimpico di 3,6 chilometri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Cortona di scena due competizioni nazionali di ciclismo giovanile

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