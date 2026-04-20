Competizioni di lingue classiche | il liceo Marzolla trionfa in due concorsi nazionali
BRINDISI - Il liceo classico "Benedetto Marzolla" di Brindisi vive un periodo di particolare prestigio, distinguendosi a livello nazionale grazie ai risultati conseguiti dai suoi studenti in due competizioni dedicate alle lingue classiche. Un doppio successo che arriva in un anno significativo.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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