Due Giorni Marchigiana | spettacolo grandi numeri e tradizione nel weekend fidardense dedicato al ciclismo giovanile
Nel fine settimana, Castelfidardo si prepara ad accogliere la 44a edizione della Due Giorni Marchigiana, una delle competizioni più importanti nel panorama del ciclismo giovanile. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge squadre provenienti da diverse nazioni, con gare dedicate alle categorie under 23 ed élite. Oltre alle competizioni, l’evento include momenti di spettacolo e intrattenimento, attirando numerosi appassionati e appassionate di ciclismo e tradizione sportiva.
CASTELFIDARDO – Castelfidardo si appresta ad ospitare la 44a edizione della Due Giorni Marchigiana, prestigiosa vetrina internazionale di ciclismo per le categorie under 23 ed élite. Allo Sporting Club Sant’Agostino spetta il compito di strutturare l’organizzazione generale di due prove distinte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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