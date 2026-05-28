A Como apre il primo Centro del Riuso | dove e come funziona

Venerdì 29 maggio apre a Como il primo Centro del Riuso, uno spazio dedicato a riutilizzare oggetti ancora funzionanti. Si trova in una sede cittadina e si rivolge a chi desidera donare o prendere materiali usati. Il centro permette di ridurre gli sprechi e promuove il riuso tra i cittadini. L’obiettivo è favorire un consumo più sostenibile e prolungare la vita di beni ancora utili.

Venerdì 29 maggio sarà inaugurato a Como il primo Centro del Riuso della città, un nuovo spazio dedicato a dare una seconda vita agli oggetti ancora utilizzabili. Il progetto, promosso dal Comune di Como insieme ad Aprica e Acinque, nasce all’interno del Centro di Raccolta comunale e punta ad. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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