A Como inaugura il primo Centro del Riuso | dove e come funziona
Venerdì 29 maggio apre a Como il primo Centro del Riuso, uno spazio dedicato a recuperare oggetti ancora funzionanti. Il centro si trova in una zona centrale e accetta donazioni di mobili, elettrodomestici e altri beni. Gli articoli vengono verificati, riparati se necessario e resi disponibili per il prestito o la vendita a prezzi ridotti. L’obiettivo è ridurre lo spreco e favorire il riciclo.
Venerdì 29 maggio sarà inaugurato a Como il primo Centro del Riuso della città, un nuovo spazio dedicato a dare una seconda vita agli oggetti ancora utilizzabili. Il progetto, promosso dal Comune di Como insieme ad Aprica e Acinque, nasce all’interno del Centro di Raccolta comunale e punta ad. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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