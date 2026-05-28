A Como inaugura il primo Centro del Riuso | dove e come funziona

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio apre a Como il primo Centro del Riuso, uno spazio dedicato a recuperare oggetti ancora funzionanti. Il centro si trova in una zona centrale e accetta donazioni di mobili, elettrodomestici e altri beni. Gli articoli vengono verificati, riparati se necessario e resi disponibili per il prestito o la vendita a prezzi ridotti. L’obiettivo è ridurre lo spreco e favorire il riciclo.