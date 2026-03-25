Apre a Bari il Centro di Giustizia Riparativa | a cosa serve e come funziona

A Bari è stato inaugurato un nuovo Centro di Giustizia Riparativa, risultato di una collaborazione tra il ministero della Giustizia, il Comune e il Terzo Settore. La struttura ha l’obiettivo di offrire un’alternativa ai procedimenti giudiziari tradizionali, favorendo percorsi di mediazione tra le parti coinvolte. L’apertura mira a promuovere strumenti di risoluzione dei conflitti nel rispetto delle normative vigenti.

Questa mattina si è svolta la cerimonia d'inaugurazione della sede in via Enrico Toti. Il sindaco Leccese: "Presidio importante in città" “È un presidio importante in città, è stato aperto attraverso una fattiva collaborazione fra il ministero della Giustizia, l'amministrazione comunale e il mondo del Terzo Settore”. Sono queste le parole con cui il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha presentato oggi un nuovo strumento utile per i cittadini: il Centro di Giustizia Riparativa. La sede è stata inaugurata oggi, in via Enrico Toti. Il percorso che ha portato all’istituzione del Centro ha preso avvio nell’ambito della Conferenza Locale del Distretto di Corte d’Appello di Bari, prevista dalla riforma Cartabia, convocata dal ministro della Giustizia tramite delega. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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