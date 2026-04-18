Rivoluzione urbana a Bari | accordo con l' Università di Firenze per disegnare la città del futuro

A Bari è stato siglato un accordo tra le autorità locali e l'Università di Firenze per sviluppare un piano di pianificazione urbana. Le linee guida della collaborazione serviranno a indirizzare la progettazione degli spazi pubblici, le strategie di rigenerazione urbana e la pianificazione comunale. L'obiettivo è creare un approccio più inclusivo e rispondente alle varie esigenze della città, con un focus sulla trasformazione degli ambienti urbani.