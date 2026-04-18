Rivoluzione urbana a Bari | accordo con l' Università di Firenze per disegnare la città del futuro
A Bari è stato siglato un accordo tra le autorità locali e l'Università di Firenze per sviluppare un piano di pianificazione urbana. Le linee guida della collaborazione serviranno a indirizzare la progettazione degli spazi pubblici, le strategie di rigenerazione urbana e la pianificazione comunale. L'obiettivo è creare un approccio più inclusivo e rispondente alle varie esigenze della città, con un focus sulla trasformazione degli ambienti urbani.
Le Linee guida della collaborazione costituiranno uno strumento culturale e tecnico per orientare la pianificazione urbanistica comunale, i programmi di rigenerazione urbana e la progettazione degli spazi pubblici, promuovendo un approccio inclusivo e attento alle diverse esigenze della.🔗 Leggi su Baritoday.it
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