A Cavriglia Guida la tua vita due incontri tenuti dal mental coach Sandro Senesi
A Cavriglia, giovedì 4 e giovedì 11 giugno alle 21, si terranno due incontri nella Sala Consiliare del Comune. Sono organizzati dal mental coach Sandro Senesi e si intitolano “Guida la tua vita”. Entrambi gli appuntamenti prevedono interventi e discussioni su temi legati alla crescita personale e al miglioramento delle capacità di gestione del proprio percorso di vita. La partecipazione è aperta a tutti.
Arezzo, 28 maggio 2026 – Giovedì 4 e giovedì 11 giugno alle 21 si svolgeranno, presso la Sala Consiliare del Comune di Cavriglia, due incontri tenuti dal Dott. Sandro Senesi, mental coach e educatore, dedicati alla scoperta delle tecniche di accrescimento del proprio valore e della propria autostima. Un’occasione importante per confrontarci con temi tanto cogenti nella società attuale, ove la competizione insita al suo interno si scontra con le insicurezze individuali, con un mondo sempre più globalizzato ed individualista, ove spesso si assiste a quel concetto hobbesiano “dell’homo homini lupus” che sembrava superato. L’obiettivo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cavriglia: 4 e 11 giugno Guida la tua vita
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