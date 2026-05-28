a cavriglia guida la tua vita due incontri tenuti dal mental coach sandro senesi

Notizia in breve

A Cavriglia, giovedì 4 e giovedì 11 giugno alle 21, si terranno due incontri nella Sala Consiliare del Comune. Sono organizzati dal mental coach Sandro Senesi e si intitolano “Guida la tua vita”. Entrambi gli appuntamenti prevedono interventi e discussioni su temi legati alla crescita personale e al miglioramento delle capacità di gestione del proprio percorso di vita. La partecipazione è aperta a tutti.