Un brindisino il mental coach di due giovani campioni salentini

A Brindisi un mental coach lavora con due giovani atleti salentini, concentrandosi sul rafforzamento mentale. Il suo ruolo si focalizza sull’aspetto psicologico, complementare alle attività sportive praticate quotidianamente. Gli allenamenti includono tecniche di gestione dello stress e concentrazione, fondamentali per migliorare le prestazioni. La presenza del coach si integra nel percorso di crescita dei giovani, senza coinvolgere aspetti tecnici o fisici specifici.

BRINDISI - Non è solo una questione di muscoli, cronometro o tecnica sul tatami. Dietro i successi straordinari di due giovani promesse dello sport salentino c’è un lavoro invisibile ma fondamentale: quello sulla mente. Nelle ultime settimane Sergio Calò (Jujitsu) ha vinto la medaglia d’argento.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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