A Casteltermini la 359esima Sagra del Tataratà | la festa antica che emoziona come la prima volta

Notizia in breve

A Casteltermini si svolge la 359esima edizione della Festa di Santa Croce, conosciuta come Sagra del Tataratà. La manifestazione richiama tradizioni antiche e coinvolge la comunità locale. La festa si tiene ogni anno e rappresenta un momento di forte partecipazione popolare. La celebrazione si svolge con riti e usanze tramandate nel tempo, attirando visitatori e residenti. La manifestazione si tiene nel centro storico, con eventi e processioni religiose.