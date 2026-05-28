A Casteltermini la 359esima Sagra del Tataratà | la festa antica che emoziona come la prima volta
A Casteltermini si svolge la 359esima edizione della Festa di Santa Croce, conosciuta come Sagra del Tataratà. La manifestazione richiama tradizioni antiche e coinvolge la comunità locale. La festa si tiene ogni anno e rappresenta un momento di forte partecipazione popolare. La celebrazione si svolge con riti e usanze tramandate nel tempo, attirando visitatori e residenti. La manifestazione si tiene nel centro storico, con eventi e processioni religiose.
Casteltermini torna a vivere uno degli appuntamenti più identitari e sentiti della provincia agrigentina con la 359esima edizione della Festa di Santa Croce, altrimenti nota come Sagra del Tataratà. Un programma lungo quattro giorni che intreccia fede, folklore, cavalcate storiche, processioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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