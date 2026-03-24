Durante un recente studio condotto nelle acque delle Bahamas, ricercatori hanno riscontrato la presenza di sostanze come la cocaina negli organismi di alcuni squali. È la prima volta che si documenta la presenza di tali droghe in questi animali marini. I campioni analizzati hanno mostrato tracce di stimolanti di origine umana, in un contesto in cui normalmente si aspettano soltanto organismi marini e ambienti naturali.

Chi l’avrebbe detto: tra spiagge da sogno e acque cristalline, gli squali delle Bahamas sembrano aver fatto incetta di farmaci e stimolanti umani. Un recente studio dell’ Università federale del Paraná, pubblicato su Environmental Pollution, ha scoperto tracce di caffeina, antidolorifici e addirittura cocaina nel sangue di alcune decine di squali al largo dell’ isola di Eleuthera, a circa 80 km da Nassau. Natascha Wosnick, biologa marina responsabile della ricerca, spiega che quasi un terzo dei 85 squali analizzati presentava residui di farmaci di origine umana, tra cui paracetamolo e diclofenac. “È la prima volta che troviamo sostanze come la cocaina in questi animali”, sottolinea Wosnick. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È la prima volta che troviamo sostanze come la cocaina in questi animali”: squali “dopati” alle Bahamas, l’incredibile scoperta dell’Università del Paranà

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Oggi andrà in onda la nuova puntata della “Biblioteca di Babele”, la rubrica curata dal sottoscritto e trasmessa dalla Radio Nazionale Argentina (Radio Nacional, AM 1260), dalle ore 9:00 alle 11:00 (ora argentina). La puntata sarà dedicata a Michele Mari. - facebook.com facebook