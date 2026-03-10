Festa del Perdono | Caiazzo presiede la prima volta

La comunità di Bagno di Romagna si prepara ad accogliere per la prima volta il nuovo vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo in occasione della Festa del Perdono. La cerimonia si svolge tradizionalmente in questa data e rappresenta un momento importante per la parrocchia e i fedeli della zona. La visita del vescovo è attesa con interesse da parte della comunità locale.

La comunità di Bagno di Romagna si prepara ad accogliere per la prima volta il nuovo vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo durante la tradizionale Festa del Perdono. L'evento, che si svolge dal giovedì al 16 marzo 2026, vedrà la partecipazione attiva della popolazione e delle istituzioni religiose locali. Il cuore della celebrazione sarà la venerazione del crocifisso ligneo, opera d'arte risalente ai primi anni del Quattrocento. L'appuntamento religioso ricorre ogni anno il secondo venerdì di marzo ed è profondamente radicato nella storia termale del borgo. Monsignor Caiazzo, insediato ufficialmente il 16 marzo 2025, presiederà la concelebrazione principale con studenti e corali parrocchiali.