A Castellabate cerimonia delle candele

Mercoledì 3 giugno alle 19:00 si svolge una cerimonia delle candele a Castellabate, presso il Ristorante Dal. L’evento si terrà in una location suggestiva e coinvolgerà i partecipanti in un momento di rito simbolico. La cerimonia è prevista per la sera e si svolgerà in un ambiente che offre un’atmosfera intima e raccolta. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi riguardo alle attività o al motivo dell’evento.

CASTELLABATE, SA – Mercoledì 3 Giugno 2026, alle ore 19:00, la splendida cornice del Ristorante Dal Pincio, situato in località Campo dei Rocchi a Santa Maria di Castellabate, ospiterà uno degli appuntamenti più significativi ed emozionanti dell’anno sociale della FIDAPA BPW Italy: la Cerimonia delle Candele organizzata dalla sezione locale. L’evento, guidato dal tema “Un abbraccio di sorellanza, amore e cultura che unisce nella luce e lega nel futuro”, rappresenta il momento di massima coesione dell’associazione. Attraverso il gesto simbolico dell’accensione delle candele di diversi colori, si celebra l’unione ideale con le donne di tutto il mondo, ricordando l’impegno comune per la parità dei diritti, la cultura e la valorizzazione del talento femminile. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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