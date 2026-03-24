Castellabate tutto pronto per la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati del 2025

La manifestazione nasce con l’obiettivo di accogliere ufficialmente i nuovi cittadini, condividendo con le famiglie un momento di festa e di partecipazione che rafforza il senso di appartenenza alla comunità L’Amministrazione Comunale di Castellabate organizza la tradizionale cerimonia di benvenuto ai nuovi nati, un appuntamento che si rinnova di anno in anno e che rappresenta un momento simbolico e significativo per l’intera comunità. L’iniziativa, dedicata ai bambini nati nel corso dell’anno 2025, si svolgerà sabato 28 marzo alle ore 15:00 presso Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, nella Sala del Museo del Paesaggio e della Natura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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