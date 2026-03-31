Il ministro Tajani partecipa alla cerimonia delle candele a Kiev per commemorazione strage di Bucha – Il video

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri ha partecipato a Bucha alla cerimonia delle candele dedicata alle vittime del massacro avvenuto nella città ucraina. L'evento si è svolto il 31 marzo 2026 e ha coinvolto diverse persone presenti per commemorare le vittime dell’episodio. Un video dell’evento è stato diffuso dall’agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Bucha, 31 marzo 2026 Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato a Bucha alla Cerimonia delle candele in memoria delle vittime del massacro avvenuto nella città ucraina. Tajani a ha preso parte alla commemorazione insieme ai rappresentanti dei Paesi UE, con l'eccezione dell'Ungheria, per onorare il ricordo dei caduti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Controllo in hotel a Roma per Ilaria Salis, in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin: perché il loro rapporto potrebbe essere un problema Tajani e Salvini dopo la botta del referendum: «No elezioni anticipate, avanti fino al 2027». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Il ministro degli Esteri Tajani in partenza per Bucha per commemorazione strage: Slava Ukraini! – Il video Paralimpiadi, il comitato fa gareggiare i russi sotto la loro bandiera. Sdegno di Kiev: non partecipa alla cerimonia d’apertura (e il boicottaggio si allarga)Gli atleti paralimpici ucraini hanno annunciato che non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Gioghi paralimpici Milano-Cortina, in programma... Il ministro Tajani partecipa alla cerimonia delle candele a Kiev per commemorazione strage di Bucha Tutti gli aggiornamenti su Il ministro Tajani partecipa alla... Temi più discussi: Il Ministro Antonio Tajani partecipa alla sessione di Question Time alla Camera; Il Ministro Tajani in missione in Francia per la riunione Ministeriale G7 Esteri; Camera, il question time con i ministri Nordio, Tajani e Piantedosi: segui la diretta dall’Aula; Tajani è a Kiev per la riunione dei ministri degli Esteri Ue. Il ministro Tajani partecipa alla cerimonia delle candele a Kiev per commemorazione strage di BuchaIl Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato a Bucha alla Cerimonia delle candele in memoria delle vittime del massacro avvenuto nella città ucraina. Tajani ... ilgiornale.it Il ministro degli Esteri Tajani arriva a Kiev per riunione capi diplomazie Ue(Agenzia Vista) Kiev, 30 marzo 2026 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Kiev per partiecipare alla riunione dei capi delle diplomazie UE incentrata sull'accertamento delle responsabil ... la7.it Tajani e i ministri Ue a Kiev per commemorare i massacri di Bucha - facebook.com facebook Abbas Araghchi @araghchi ministro degli Affari Esteri dell’Iran, in una lettera indirizzata a Antonio Tajani @Antonio_Tajani ministro degli Affari Esteri dell’Italia: “La recente riunione del Consiglio per i diritti umani sull’Iran si è svolta in un contesto in cui il popol x.com