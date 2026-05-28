A Carlantino domenica c’è la Festa della Madonna della Ricotta
A Carlantino si svolge domenica la Festa della Madonna della Ricotta. I preparativi sono in corso per l’evento, che coinvolge la comunità locale. La celebrazione combina aspetti religiosi e tradizionali legati alla produzione di ricotta, un prodotto tipico della zona. Non sono stati comunicati dettagli sui programmi o sulle modalità di svolgimento della festa.
Fervono i preparativi a Carlantino per la Festa della Madonna della Ricotta, una delle tradizioni popolari e religiose più gustose della Puglia. Domenica 31 maggio, il paese della diga di Occhito celebrerà la propria devozione per la Madonna dell’Annunziata, detta “della Ricotta” per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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