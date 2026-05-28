A Carlantino domenica c’è la Festa della Madonna della Ricotta

Notizia in breve

A Carlantino si svolge domenica la Festa della Madonna della Ricotta. I preparativi sono in corso per l’evento, che coinvolge la comunità locale. La celebrazione combina aspetti religiosi e tradizionali legati alla produzione di ricotta, un prodotto tipico della zona. Non sono stati comunicati dettagli sui programmi o sulle modalità di svolgimento della festa.