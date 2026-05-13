Giugliano scuole chiuse il 25 maggio per la festa della Madonna della Pace
A Giugliano, le scuole resteranno chiuse il 25 maggio per i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona della città. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche e si rende necessaria per consentire la partecipazione alle celebrazioni religiose e agli eventi correlati. La giornata è dedicata alle tradizionali attività religiose e alle manifestazioni pubbliche organizzate in questa occasione.
Scuole chiuse a Giugliano il prossimo 25 maggio in occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona della città. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Diego D’Alterio. Per l’occasione è prevista in città una massiccia presenza di fedeli, pellegrini e visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi, con un conseguente aumento del traffico veicolare che renderà particolarmente difficoltoso raggiungere gli istituti scolastici del territorio. L’intronizzazione della Madonna della Pace è prevista per il 23 maggio, mentre l’Ottava sarà celebrata il 30 maggio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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