Giugliano scuole chiuse il 25 maggio per la festa della Madonna della Pace

A Giugliano, le scuole resteranno chiuse il 25 maggio per i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona della città. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche e si rende necessaria per consentire la partecipazione alle celebrazioni religiose e agli eventi correlati. La giornata è dedicata alle tradizionali attività religiose e alle manifestazioni pubbliche organizzate in questa occasione.

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