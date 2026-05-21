Al Convento dei Monaci una sorpresa speciale per la festa della Madonna della Pace

A Giugliano, al Convento dei Monaci, si sta organizzando una serata dedicata alla festa della Madonna della Pace. L’evento prevede momenti di preghiera, tradizione e spettacolo, coinvolgendo la comunità locale. La serata è stata annunciata come un’occasione speciale, con dettagli ancora in fase di definizione. L’appuntamento si svolgerà in un luogo storico della città, dove si svolgono abitualmente celebrazioni religiose e iniziative collettive legate alla devozione alla Madonna.

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Giugliano si prepara a vivere una serata di fede, tradizione e spettacolo in occasione dell’attesa della Madonna della Pace. L’appuntamento è fissato per il 25 maggio 2026 alle ore 21 presso il Convento dei Monaci, dove la comunità si riunirà per uno degli eventi più sentiti e partecipati del territorio. La serata sarà arricchita da uno spettacolo di fuochi pirotecnici che illuminerà il cielo cittadino, ma l’attenzione è tutta concentrata anche sulla sorpresa speciale annunciata dagli organizzatori e definita come “uno spettacolo mai visto prima”. Un’iniziativa che promette di rendere ancora più emozionante un momento che unisce fede, devozione e partecipazione popolare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Al Convento dei Monaci una sorpresa speciale per la festa della Madonna della Pace ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Rhône : des Alpes à la Camargue, un fleuve de trésors | Trésors du Patrimoine Sullo stesso argomento Una preghiera per la pace, a Piacenza torna la festa della Madonna del PopoloPiacenza si affida alla Madonna del Popolo: torna la prima domenica dopo Pasqua, giorno in cui si ricorda anche la Divina Misericordia - quest’anno... Giugliano, scuole chiuse il 25 maggio per la festa della Madonna della PaceScuole chiuse a Giugliano il prossimo 25 maggio in occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona della...