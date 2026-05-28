A Ca Modeano mostra d' arte aperitivo visita alla tenuta laboratorio di foto emozionali
Prosegue fino al 15 giugno la mostra fotografica di Eleonora Oleotto, “Essenza”, al Ristoro di Ca Modeano di Palazzolo, che sabato 6 giugno ospiterà un'esperienza dedicata a chi ama la creatività, il territorio e il buon vino. Il pomeriggio inizierà con un aperitivo di benvenuto in cantina. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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