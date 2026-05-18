Una mostra fotografica mette in mostra le immagini di Axel Ruhomaully, noto per le sue foto cariche di emozione. L'esposizione si inserisce in un calendario di eventi dedicati agli anniversari di quest'anno, offrendo ai visitatori uno sguardo diretto sulle sue opere. Le fotografie, scattate con attenzione e sensibilità, catturano momenti intensi e visivamente coinvolgenti. L'evento si svolge in un contesto culturale che accoglie appassionati e curiosi, arricchendo il programma di celebrazioni.

A corollario del ricco programma di eventi che celebra gli anniversari che ricorrono quest’anno in casa Lamborghini, il Museo Ferruccio Lamborghini ospita una mostra straordinaria firmata dal fotografo Axel Ruhomaully, un progetto artistico che interpreta il mito Lamborghini con uno sguardo contemporaneo e potente. Attraverso immagini iconiche e luce su dettagli inaspettati, la fotografia diventa racconto, un ponte tra estetica, design, industria e identità. Ruhomaully, è infatti noto per la sua tecnica ’ light painting ’ che gli permette di scolpire la materia attraverso l’uso attento della luce. Il risultato è un affascinante gioco di chiaroscuro che dona vitalità ai colori, plasma la profondità e le linee delle forme e rivela le texture materiche delle superfici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La forza della luce. In mostra le foto ’emozionali’ di Axel Ruhomaully

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