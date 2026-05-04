A Palazzolo dello Stella, una storica cantina ottocentesca si trasforma in un nuovo spazio culturale con l'apertura della mostra “Essenza” di Eleonora Oleotto. L'artista, premiata dalla FIAF, debutta in questa location con le sue opere. La ristrutturazione dell’edificio e l’esposizione rappresentano un’occasione per esplorare un intreccio tra passato e presente attraverso l’arte.

? Cosa scoprirai Chi è l'artista premiata FIAF che debutta a Palazzolo dello Stella?. Come si trasforma una storica cantina ottocentesca in un polo culturale?. Quali famiglie storiche hanno gestito la struttura che ospita la mostra?. Dove si possono trovare altri eventi culturali nel territorio friulano?.? In Breve Mostra visitabile presso il Ristoro Ca Modeano fino al 15 giugno 2026.. Location storica gestita dalla famiglia Cisorio in collaborazione con Art&Stella.. Eventi paralleli previsti a Isola di Stavoli il 2 e 3 maggio 2026.. Manifestazioni culturali programmate a Cormons tra il 3 e il 18 maggio 2026.. Sabato 9 maggio 2026 alle ore 11, la storica cornice del Ristoro Ca Modeano a Palazzolo dello Stella ospiterà l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata Essenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eleonora Oleotto: la mostra “Essenza” debutta a Ca Modeano

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