A Baveno attivo il servizio di assistenza domiciliare di Casa Mattazzi | un aiuto concreto per anziani e persone fragili
A Baveno è attivo il servizio di assistenza domiciliare (Sad) promosso dal Comune in collaborazione con il consorzio dei servizi sociali del Verbano.
A Baveno è attivo il servizio di assistenza domiciliare (Sad), promosso dal Comune in collaborazione con il consorzio dei servizi sociali del Verbano. Il servizio è operativo presso la nuova sede del segretariato sociale all’interno di Casa Mattazzi, in via XVII Martiri 33, e rappresenta un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Assistenza domiciliare e centri diurni per anziani e persone con disabilità: la Regione stanzia 35 milioniLa Regione ha approvato un finanziamento di 35 milioni di euro destinato ai servizi di assistenza domiciliare e ai centri diurni per anziani e...
Un aiuto concreto a chi si occupa delle persone più fragili: l’impegno della Fondazione Istituti EducativiLa Fondazione Istituti Educativi si impegna a sostenere progetti dedicati al benessere delle persone più vulnerabili, offrendo un aiuto concreto a...