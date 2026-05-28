A Baveno attivo il servizio di assistenza domiciliare di Casa Mattazzi | un aiuto concreto per anziani e persone fragili

Da novaratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Baveno è attivo il servizio di assistenza domiciliare (Sad) promosso dal Comune in collaborazione con il consorzio dei servizi sociali del Verbano.

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A Baveno è attivo il servizio di assistenza domiciliare (Sad), promosso dal Comune in collaborazione con il consorzio dei servizi sociali del Verbano. Il servizio è operativo presso la nuova sede del segretariato sociale all’interno di Casa Mattazzi, in via XVII Martiri 33, e rappresenta un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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