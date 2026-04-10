Assistenza domiciliare e centri diurni per anziani e persone con disabilità | la Regione stanzia 35 milioni

La Regione ha approvato un finanziamento di 35 milioni di euro destinato ai servizi di assistenza domiciliare e ai centri diurni per anziani e persone con disabilità. La somma permette di proseguire con i 'buoni servizio' anche per l’anno 20262027, garantendo la continuità di queste prestazioni. La misura coinvolge diverse strutture e servizi dedicati a queste categorie, che continueranno a ricevere supporto nel prossimo biennio.

La Regione ha stanziato 35 milioni di euro per dare continuità alla misura dei 'buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità', dando così il via alla quarta annualità operativa 20262027 della misura."Continuità e strumenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Anziani e disabilità, la Valmarecchia rafforza la rete di assistenza: 7 milioni per aiuti a domicilio e struttureL’Unione di Comuni della Valmarecchia consolida e amplia il proprio sistema di protezione sociale, mettendo in campo investimenti per circa 7 milioni...

Milano, il Comune potenzia i servizi diurni dedicati alla disabilità: due nuovi centriMilano, 14 febbraio 2026 – Potenziare i servizi diurni dedicati alle persone con disabilità ampliando e qualificando l’offerta cittadina.

Temi più discussi: Boom dell’Assistenza domiciliare, 3.225 gli anziani seguiti a casa; Pnrr e Adi, il paradosso della copertura senza cura. Un’occasione mancata per la cronicità e la non autosufficienza; Unicredit Bloc-Notes: Bonus nido ed assistenza domiciliare 2026; A Brindisi nasce Casa Gaia: un centro diurno per persone con demenza.

Assistenza domiciliare al paziente anziano: come garantire igiene e dignità nella quotidianitàL’aumento della speranza di vita e il conseguente invecchiamento della popolazione hanno trasformato l’assistenza domiciliare in una delle sfide sociali e sanitarie più rilevanti del nostro tempo. terremarsicane.it

Servizi professionali di assistenza domiciliare e ricerca badante per anziani, disabili o malatiLa gestione familiare di una persona anziana o con disabilità può imporre di dover ricorrere a servizi di natura professionale di carattere sanitario e/o assistenziale direttamente al proprio ... disabili.com

RICERCA E SELEZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE // Ai microfoni di Storytime con Sabrina Gelosini - Arcobaleno Colf Badanti. La società Arcobaleno Colf Badanti opera con l'intento di fare dell'assistenza alla persona una vera e propria professione, o - facebook.com facebook

"In Fvg assistenza domiciliare più che raddoppiata, con oltre 1.000 posti letto residenziali per non autosufficienza; i posti negli Ospedali di comunità superano standard nazionale e lavoriamo per raddoppiare disponibilità Hospice". Così @Riccardi_FVG. ibit. x.com