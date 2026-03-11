Un aiuto concreto a chi si occupa delle persone più fragili | l’impegno della Fondazione Istituti Educativi

La Fondazione Istituti Educativi si impegna a sostenere progetti dedicati al benessere delle persone più vulnerabili, offrendo un aiuto concreto a chi lavora nel settore. L’obiettivo principale è fornire supporto alle iniziative che si concentrano sulle persone fragili, contribuendo con risorse e attenzione a migliorare le loro condizioni. La fondazione è coinvolta in attività volte a garantire assistenza a chi ne ha bisogno.

Uno degli scopi fondamentali della Fondazione Istituti Educativi è sostenere attivamente tutti quei progetti che pongono al centro il benessere delle persone meno fortunate. In un contesto sociale sempre più complesso, la Fondazione si impegna a trasformare la solidarietà in azioni concrete, collaborando con le realtà del territorio che dedicano ogni energia alla cura del prossimo. Tra i numerosi interventi sostenuti, vogliamo ricordare tre pilastri della solidarietà trevigliese che incarnano perfettamente questa missione. A Treviglio, Casa Margherita (Comunità Alloggio per Minori – CAM) rappresenta un porto sicuro per gli adolescenti in situazione di fragilità.