Notizia in breve

Sabato 31 maggio, centinaia di persone in pantaloncini stretti hanno percorso 75 chilometri in salita nelle Foreste Sacre. La manifestazione si svolge in un’area dove solitamente i visitatori si limitano a camminare, ma quest’anno hanno deciso di correre anche tra i sassi e i lupi, senza fermarsi. La giornata ha visto partecipanti che affrontano un percorso impegnativo, in contrasto con le attività più tranquille di solito praticate in quella zona.