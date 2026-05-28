A Badia un si cammina più | ora si corre anche pei sassi e tra i lupi
Sabato 31 maggio, centinaia di persone in pantaloncini stretti hanno percorso 75 chilometri in salita nelle Foreste Sacre. La manifestazione si svolge in un’area dove solitamente i visitatori si limitano a camminare, ma quest’anno hanno deciso di correre anche tra i sassi e i lupi, senza fermarsi. La giornata ha visto partecipanti che affrontano un percorso impegnativo, in contrasto con le attività più tranquille di solito praticate in quella zona.
BADIA PRATAGLIA — A Badia ormai un c’hanno più pace nemmeno i cinghiali: sabato 31 maggio tornano a invadere le Foreste Sacre centinaia di cristiani in pantaloncini stretti che, invece d’andà a mangiarsi una grigliata, decidono liberamente di farsi 75 chilometri in salita. Roba che nemmeno i pellegrini medievali, ma con le scarpe da 300 euro e il Garmin al polso. È l’undicesima edizione del Trail Sacred Forests, la corsa che ogni anno trasforma il Casentino in una specie di ONU del sudore. Quest’anno gli iscritti sono 750, con gente che arriva da Australia, America, Spagna e Portogallo. In pratica mezzo mondo viene a Badia Prataglia a soffrire volontariamente in mezzo ai boschi. 🔗 Leggi su Lortica.it
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