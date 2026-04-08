Capello su Kvaratskhelia al PSG | Nel Napoli si accontentava ora corre più degli altri
Un ex allenatore ha commentato la prestazione di un calciatore georgiano durante la partita di Champions League contro il Liverpool, sottolineando come il giocatore abbia mostrato un notevole incremento nelle sue performance rispetto al passato, in particolare rispetto al periodo trascorso nel Napoli. La partita ha visto il calciatore protagonista, con un ruolo decisivo nel successo della squadra. La sua evoluzione sul campo ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori.
Il georgiano ha schiantato il Liverpool nell'andata dei quarti di Champions. L'ex allenatore parte proprio dalla sua prestazione maiuscola per sottolineare come la Serie A sia diventata ormai poco stimolante per un star del football. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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