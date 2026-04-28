Nel paddock della Formula Uno, dove ogni elemento è attentamente studiato, ora si registra anche una novità legata all’abbigliamento: alcuni partecipanti indossano giacche firmate. Questa scelta si inserisce nel contesto di un ambiente in cui l’attenzione ai dettagli è sempre stata elevata. La presenza di capi di alta moda tra i piloti e gli addetti ai lavori rappresenta un’evoluzione rispetto alle consuete divise tecniche.

Nel paddock della Formula Uno, dove ogni dettaglio è misurato al millimetro e ogni decisione può fare la differenza tra podio e anonimato, anche lo stile entra ufficialmente in gioco. Per la stagione 2026, Brioni e BWT Alpine Formula One Team annunciano una partnership che unisce due universi solo apparentemente lontani: l’alta sartoria e l’ingegneria da competizione. Il punto d’incontro è la ricerca dell’eccellenza. Da una parte, i master tailor della maison romana, simbolo del Made in Italy più raffinato; dall’altra, gli ingegneri di Enstone, cuore tecnico di una squadra che porta con sé una tradizione vincente fatta di sette titoli mondiali.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nel paddock ora si corre anche in giacca Brioni

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