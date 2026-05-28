Una bambina di tre anni è stata trovata in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasta intrappolata in una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, quando il bambino è stato risucchiato dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate gravi.

Ancora un incidente, un altro bambino che rischia l'annegamento in una piscina. È accaduto ieri pomeriggio, quando una bimba di tre anni si trovava in una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. La piccola, una turista straniera in vacanza con la famiglia nel savonese in Liguria, secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente e la bimba è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Sull'accaduto potrebbero ora essere avviati approfondimenti per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il corretto funzionamento dell'impianto della vasca idromassaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A 3 anni viene risucchiata nella vasca idromassaggio. Ora è grave in ospedale

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Morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio di un hotel a Rimini

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