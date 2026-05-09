Gli artisti cesenati in mostra alla chiesa di Sant' Agostino con l' esposizione collettiva Venti d' arte
L’arte come memoria viva, dialogo e trasformazione: è questo il cuore di "Venti d’Arte", la mostra celebrativa che segna i vent’anni di attività di Adarc, l'associazione di artisti cesenati. Un traguardo importante che verrà festeggiato con un evento espositivo capace di raccontare due decenni di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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