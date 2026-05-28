500 Battiti
Una cardiochirurga è stata coinvolta in una corsa contro il tempo per il trasporto di un cuore da trapiantare. Quando l’organo è diventato disponibile, la dottoressa ha partecipato alle operazioni di consegna per assicurare che arrivasse in tempo per essere trapiantato. La procedura si è svolta senza intoppi, con l’obiettivo di salvare la vita del ricevente.
Quando si rende disponibile un cuore da trapiantare, la brillante cardiochirurga Carolina Mattei viene trascinata in una corsa contro il tempo per trasportare l’organo e salvare una vita. Mentre il conto alla rovescia avanza, la serie intreccia le storie di medici, pazienti e famiglie all’interno. 🔗 Leggi su Today.it
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