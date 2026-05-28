500 Battiti

Notizia in breve

Una cardiochirurga è stata coinvolta in una corsa contro il tempo per il trasporto di un cuore da trapiantare. Quando l’organo è diventato disponibile, la dottoressa ha partecipato alle operazioni di consegna per assicurare che arrivasse in tempo per essere trapiantato. La procedura si è svolta senza intoppi, con l’obiettivo di salvare la vita del ricevente.